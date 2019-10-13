Перед боем Усика непобедимого российского боксера освистали за флаг РФ

Знаменитый российский боксер Дмитрий Бивол (17-0, 11 КО) был освистан трибунами Wintrust Arena в Чикаго после победы над доминиканцем Ленином Кастильо (20-3-1, 15 КО).

Поединок завершился единогласным решением судей в пользу россиянина 120-107, 119-108 и 119-108, а когда Бивол вышел на интервью, зрители возмущенно засвистели.

"Я думаю, эта реакция была больше не на бой, а на то, что я вынес флаг. Что тут поделать? Ведь во время боя было все нормально, а как дали мне флаг, публика немного загудела", – цитирует Бивола РИА "Спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, главным боем вечера бокса в Чикаго стал поединок в супертяжелом дивизионе Усик - Уизерспун. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном.

Перед боем украинские болельщики, пришедшие на Wintrust Arena поддержать своего боксера, вместе с солистом фантастически исполнили гимн нашей страны.

После поединка Александр прокомментировал свой успех, заявив что ему пришлось понервничать.

Позже были опубликованы лучшие моменты встречи Усик — Уизерспун и полная запись боя.

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