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13 октября • обновлено в 16:19
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Перед боем Усика непобедимого российского боксера освистали за флаг РФ

2.6т Читать материал на украинском

Знаменитый российский боксер Дмитрий Бивол (17-0, 11 КО) был освистан трибунами Wintrust Arena в Чикаго после победы над доминиканцем Ленином Кастильо (20-3-1, 15 КО).

Поединок завершился единогласным решением судей в пользу россиянина 120-107, 119-108 и 119-108, а когда Бивол вышел на интервью, зрители возмущенно засвистели.

"Я думаю, эта реакция была больше не на бой, а на то, что я вынес флаг. Что тут поделать? Ведь во время боя было все нормально, а как дали мне флаг, публика немного загудела", – цитирует Бивола РИА "Спорт".

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Как сообщал OBOZREVATEL, главным боем вечера бокса в Чикаго стал поединок в супертяжелом дивизионе Усик - Уизерспун. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном.

Перед боем украинские болельщики, пришедшие на Wintrust Arena поддержать своего боксера, вместе с солистом фантастически исполнили гимн нашей страны.

После поединка Александр прокомментировал свой успех, заявив что ему пришлось понервничать.

Позже были опубликованы лучшие моменты встречи Усик — Уизерспун и полная запись боя.

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Читайте все новости по теме "Усик – Уизерспун" на OBOZREVATEL.

Тема
Усик – Уизерспун
Персона
Дмитрий Бивол
Место
США Чикаго
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Северг Олег
Северг Олег
Пусть бесятся черти ! Это радует нас ! Черти и должны так реагировать и на ладан и на наш флаг.
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Муркин Шура
Муркин Шура
Северг Олег, как там вы выражаетесь — не трожте "святую" расею?)))
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Кучка свиномых пит орасов свиснули в дырку
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