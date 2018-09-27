''Бесполезный дармоед'': позорный поступок Валуева вызвал резонанс в сети

Бывший боксер, а ныне депутат Государственной Думы от Брянской области Николай Валуев опозорился во время ответа жительнице города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области.

"Здравствуй, Коля. Неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России. Вот и все, что хотела сказать…" — заявила россиянка во время прямой линии с Валуевым.

В ответ экс-боксер призвал Макарову не стыдиться бедности.

"Уважаемая Алевтина, я понимаю Ваше незаконченное предложение и соглашаюсь с Вами. Рассуждать об этом в таком контексте можно бесконечно, ответ будет также незаконченным. Василий Макарович Шукшин замечательно сказал: "Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым". Не принимайте на свой счет, это опять-таки относится к рассуждениям", — прокомментировал он обращение.

Такой унизительный ответ вызвал большой резонанс в сети. Пользователи назвали Валуева и остальных депутатов "сборищем бесполезных дармоедов".

Напомним, что ранее Валуев ярко опозорился с прогнозом на бой Усик - Гассиев.