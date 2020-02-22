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22 февраля • обновлено в 22:52
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Супергерой Marvel: Беринчик поразил необычным выходом в ринг

1.7т
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Интернациональный чемпион по версии WBO в легком весе Денис Беринчик (12-0-0, 7 КО) на бой против Эктора Сармьенто (21-1-0, 14 КО) вышел на бой в образе Халка.

Как и его киногерой из вселенной Marvel, украинский боксер по дороге в ринг без труда преодолел несколько препятствий, разбив стеклянные стены.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Денис отличается необычными перфомансами перед своими боями.

Например перед своим крайним боем с мексиканцем Патрицио Лопесом Морено 31-летний уроженца Краснодона Донецкой области вывезли на бой в образе героя Энтони Хопкинса из голливудского триллера "Молчание ягнят" - Ганнибала Лектера, а в апреле прошлого года Беринчик вышел в образе посетителя бани.

В апреле 2018-го перед первым титульным боем в профессиональной карьере украинец появился в костюме медведя.

В июне на бой с Хосе Прието украинец под козацкий марш выехал на ринг киевского Дворца спорта на коне, а на на свой бой против испанца Исмаэля Гарсию в Киеве вышел в образе каторжанина.

На бой филиппинцем Росеки Кристобалем Денис вышел в образе компьютерного героя Супер Марио.

Раньше он выезжал в ринг на мотоцикле и вместе с Александром Усиком устраивал казацкое шоу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Денис Беринчик
Место
Украина Бровары
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