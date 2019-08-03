Баффер перешел на украинский язык, чтобы напомнить о бое Ломаченко

Легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер напомнил о бое Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла, сделав это на украинском языке:

(Орфография и пунктуация сохранены)

"Кращий боєць в світі приходить до Лондона 31 серпня боротися Луки Кемпбелл. Це буде велика ніч Міжнародна боксерська!" - написал Баффер у себя в Intstagram.

Напомним, что Василий Ломаченко вернется в ринг 31 августа. Поединок против Люка Кэмпбелла пройдет в Лондоне на O2 Arena, а букмекеры уже опубликовали котировки на бой.

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