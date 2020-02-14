Российского боксера позорно нокаутировали в Москве: спортивные итоги 13 февраля

Российский боксер Андрей Климов потерпел сенсационное поражение в Москве, а в сети показали, как сейчас выглядит олимпийская чемпионка Афин-2004 Ирина Мерлени.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 13 февраля.

Кроме того, Криштиану Роналду продлил голевую суперсерию в "Ювентусе". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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