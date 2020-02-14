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14 февраля • обновлено в 10:39
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Российского боксера позорно нокаутировали в Москве: спортивные итоги 13 февраля

1.2т
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Российский боксер Андрей Климов потерпел сенсационное поражение в Москве, а в сети показали, как сейчас выглядит олимпийская чемпионка Афин-2004 Ирина Мерлени.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 13 февраля.

Кроме того, Криштиану Роналду продлил голевую суперсерию в "Ювентусе". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
чемпионат мира по биатлону
Персоны
Доротея Вирер Криштиану Роналду Мартен Фуркад
Тег
Сборная Украины по биатлону
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
в заголовке пишут фамилию и имя и не от куда боец
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