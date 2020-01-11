Американка добыла разгромную победу и побила "вечный" рекорд Ломаченко

Американская боксерша Кларесса Шилдс в ночь с пятницы на субботу в главном бою вечера в Атлантик-Сити победила хорватку Иванну Хабазин и вошла в историю, побив рекорд Василия Ломаченко.

Поединок прошел полностью под диктовку американки, она выиграла каждый из его раундов. В итоге судьи вынесли единогласный разгромный вердикт: 100:89, 100:90 и 99:89 в пользу Шилдс.

Кларесса Шилдс побила рекорд Ломаченко luckypunch.net

На кону поединка, проходившего в первом среднем весе, стояли вакантные титулы WBC и WBO. Благодаря этой победе американка стала чемпионом мира в трех весовых категориях – для этого ей потребовалось 10 боев. Таким образом, Шилдс побила рекорд Василия Ломаченко, которому для этого потребовалось 12 поединков.

Видео боя Шилдс – Хабазин:

Новости Американка готова побить рекорд Ломаченко

Кларесса Шилдс – двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира среди любителей. На профессиональной арене она ранее добилась титулов абсолютной чемпионки мира в средней и чемпионки мира во второй средней (WBC, IBF) весовых категориях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко спровоцировал дикий скандал в Украине из-за видео с "вежливыми людьми".

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!