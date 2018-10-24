Африканский Валуев эффектно вырубил соперника: спортивные итоги 23 октября

Африканский Валуев отправил соперника в "замедленный" нокаут,а "Шахтер" разгромно проиграл "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 23 октября.

Кроме того, Конор признался, почему проиграл Хабибу, "Вест Хэм" сделал заявление по травме Ярмоленко, а Свитолина добыла тяжелую победу на Итоговом турнире. Наши читатели считают наиболее интересными следующие новости:

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Конор признался, почему проиграл Хабибу - видеофакт

Свитолина добыла тяжелую победу на Итоговом турнире

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