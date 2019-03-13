"Адский боец": тренер соперника Ломаченко восхитился украинцем

Тренер непобежденного американца Майки Гарсии Роберт Гарсия не исключает, что его подопечный может сразиться з украинским чемпионом Василием Ломаченко. Однако известный специалист понимает, что наш спортсмен – очень серьезный соперник.

"Они оба очень сильны, Майки, наверное, крупнее, возможно, это станет его преимуществом. Он сможет контролировать бой своей силой. Но это – не легкий поединок. Ломаченко – адский соперник. Но это определенно интересный бой" - сказал Роберт Гарсия в интервью VideoBoxing.

Майки Гарсия и Василий Ломаченко BoxingScene

При этом тренер американца уверен, что поединок Гарсии и Ломаченко будет интересен любителям бокса.

"Да, я думаю, что этот бой должен состоятся, это бой – которого ждут люди. Я думаю, это должно произойти в будущем. Мы должны дать фанатам и миру бокса то, чего они хотят. Ломаченко – очень умелый боксер. У него отличная техника передвижений, он быстрый. Он - другой, он – особенный, но Майки такой же. Этот бой будет сложным для обоих, потому что они очень умны и техничны. Поэтому я думаю, что выиграет тот, кому повезет", - заявил Роберт.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира по версии WBC в легком весе Майки Гарсия наехал на украинца Василия Ломаченко. Американец обвинил нашего боксера в срыве их совместного поединка.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал