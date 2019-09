"Адская битва": стало известно о состоянии Кэмпбелла, который угодил в больницу после боя с Ломаченко

Британец Люк Кэмпбелл накануне был выписан из больницы, куда попал после поражения от Василия Ломаченко в бою 31 августа.

Соперник нашего боксера прошел плановые медицинские тесты, так как испытывал сильное физическое истощение после 12-раундового боя. Врачи не обнаружили у спортсмена серьезных травм.

На своей странице в социальной сети Twitter Кэмпбелл поделился эмоциями от поединка.

Last night was one hell of a battle. I’m gutted it didn’t go my way but respect to Loma. Thank you to Matchroom, my team, Shane & the fans. As a fighter, nothing is worse than the pain of a loss but this will not stop me, I will be back and I will be World Champion #Coolhand pic.twitter.com/LK8C4U8Fm4