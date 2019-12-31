"А если Рамзан упадет?" У Хабиба выступили против боя Емельяненко – Кадыров

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов выступил против проведения боя Рамзана Кадырова и Александра Емельяненко.

Нурмагомедов-старший выразил уверенность в том, что возможное поражение главы Чеченской Республике негативно скажется на имидже российских властей.

Instagram Абдулманапа Нурмагомедова

"В этом бою может быть все, что угодно. Как вы думаете, если Рамзан Ахматович упадет, как это скажется на его республике? Такой бой не стоит делать. Рамзан Ахматович очень хорошо готов физически, думаю, будет достаточно, если он будет чемпионом среди руководителей регионов страны, он там лучший. В физическом плане он – один из самых крепких среди чиновников", – цитирует наставника Хабиба "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL, Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко. Ожидается, что поединок пройдет по правилам бокса. Боец ММА рассказал о своей подготовке к поединку.

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