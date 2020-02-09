49-летний боксер подрался за чемпионский пояс и проиграл нокаутом

Немецкий боксер Фират Арслан не сумел побить рекорд легендарного Бернарда Хопкинс и стать самым возрастным чемпионом мира в истории.

49-летний ветеран проиграл обладателю пояса Международной боксерской организации (IBO) в тяжелом весе Кевину Лорену из ЮАР техническим нокаутом в шестом раунде.

Поединок прошел в неспешном темпе. Арслан, который 12 лет назад завоевал чемпионский пояс, пытался работать первым номер, однако его хватило лишь на половину из 12 раундов. В шестом раунде Фират пропустил серию мощных ударов и был загнан в угол. В углу ветерана приняли решение остановить избиение и выбросили на ринг полотенце.

Как сообщал OBOZREVATEL, британец Энтони Ярд вернулся в ринг после поражения от россиянина Сергея Ковалева и побил боксера с 48 поражениями в карьере.

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