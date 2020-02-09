Главная Новости
9 февраля • обновлено в 18:11
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

49-летний боксер подрался за чемпионский пояс и проиграл нокаутом

1.9т
Читать материал на украинском

Немецкий боксер Фират Арслан не сумел побить рекорд легендарного Бернарда Хопкинс и стать самым возрастным чемпионом мира в истории.

49-летний ветеран проиграл обладателю пояса Международной боксерской организации (IBO) в тяжелом весе Кевину Лорену из ЮАР техническим нокаутом в шестом раунде.

Новости
Украинский боксер дебютировал в профи нокаутом за 43 секунды: видео момента

Поединок прошел в неспешном темпе. Арслан, который 12 лет назад завоевал чемпионский пояс, пытался работать первым номер, однако его хватило лишь на половину из 12 раундов. В шестом раунде Фират пропустил серию мощных ударов и был загнан в угол. В углу ветерана приняли решение остановить избиение и выбросили на ринг полотенце.

Как сообщал OBOZREVATEL, британец Энтони Ярд вернулся в ринг после поражения от россиянина Сергея Ковалева и побил боксера с 48 поражениями в карьере.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Место
Германия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги