19-летний украинский боксер завоевал чемпионский пояс

Украинский боксер Георгий Лашко завоевал титул чемпиона IBF Belt&Road в полулегком весе. В поединке, который проходил в Китае, 19-летний спортсмен одолел своего оппонента из Японии Рио Такенаку.

Соперник Лашко сумел продержаться до конца боя, однако судьи единогласно отдали победу нашему спортсмену - 97:93, 97:93, 96:94.

"Несмотря на юный возраст, Георгий победил за счет великолепной технической и функциональной подготовки, железной дисциплины, мега мотивации и веры в себя. Мне посчастливилось наблюдать за предыдущими боями Георгия и приложить чуточку своих усилий, чтобы этот титульный бой состоялся", - поздравила украинца с победой на своей странице Facebook вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова.

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Георгий Лашко Страница Алины Шатерниковой в Facebook

Изначально соперником японца должен был стать непобежденный Омурбек Малабеков, однако в последний момент оппонент был заменен на перспективного украинского полулегковеса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский средневес Сергей Богачук в Калифорнии добыл уверенную победу над американцем Клеотисом Пендарвисом в своем 13-м поединке на профессиональном ринге. Наш боксер досрочно завершил поединок.

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