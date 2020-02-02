Боец ММА ударом в голову успокоил пьяного хулигана: спортивные итоги 1 февраля

Боец ММА одним ударом нокаутировал пьяного гопника, а полураздетая Морозюк надругалась над гимном Украины. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 1 февраля.

Кроме того, красивейшая легкоатлетка Украины установила новый мировой рекорд и Боксер поднялся после нокдауна, выиграв чемпионский пояс Усика. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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