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2 февраля • обновлено в 09:42
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Боец ММА ударом в голову успокоил пьяного хулигана: спортивные итоги 1 февраля

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Боец ММА одним ударом нокаутировал пьяного гопника, а полураздетая Морозюк надругалась над гимном Украины. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 1 февраля.

Боец ММА ударом в голову успокоил пьяного хулигана: спортивные итоги 1 февраля

Кроме того, красивейшая легкоатлетка Украины установила новый мировой рекорд и Боксер поднялся после нокдауна, выиграв чемпионский пояс Усика. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Максим Богданов
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