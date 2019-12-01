Главная Новости
1 декабря • обновлено в 21:24
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Боец MMA "убил" соперника ударом ногой в голову - жесткое видео

1.8т
Читать материал на украинском

Боец смешанного стиля (MMA) Маркос Тайландеш эффектно нокаутировал соперника ударом ногой в голову на турнире SFT в Бразилии.

"Мертв! Нокаут в исполнении Тайландеша", — написал автор видео в Twitter. Бой состоялся 30 ноября. Тайландеш одержал победу над Луаном Соарешем в первом бою вечера.

Боец MMA "убил" соперника ударом ногой в голову - жесткое видео

Новости
Непобедимый украинский боксер убийственным нокаутом отправил соперника в больницу

Как сообщал OBOZREVATEL, бразилец Джонас Билариньо по прозвищу Скорость вернулся в MMA после трехлетнего отсутствия и одержал досрочную победу над Джуниором Дуарте на турнире Future FC 9 в Сан-Паулу.

29-летний Билариньо нокаутировал 28-летнего Дуарте шальным ударом коленом в прыжке на пятой минуте поединка,

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "MMA" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
MMA
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги