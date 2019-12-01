Боец смешанного стиля (MMA) Маркос Тайландеш эффектно нокаутировал соперника ударом ногой в голову на турнире SFT в Бразилии.

"Мертв! Нокаут в исполнении Тайландеша", — написал автор видео в Twitter. Бой состоялся 30 ноября. Тайландеш одержал победу над Луаном Соарешем в первом бою вечера.

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Как сообщал OBOZREVATEL, бразилец Джонас Билариньо по прозвищу Скорость вернулся в MMA после трехлетнего отсутствия и одержал досрочную победу над Джуниором Дуарте на турнире Future FC 9 в Сан-Паулу.

29-летний Билариньо нокаутировал 28-летнего Дуарте шальным ударом коленом в прыжке на пятой минуте поединка,

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