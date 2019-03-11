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Жжет коррупцию и Россию: 5 огненных фактов о новом чемпионе мира Дмитрии Пидручном

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Несмотря на все проблемы, нынешний сезон украинского биатлона запомнится надолго - украинцы впервые в истории завоевали медаль на чемпионат мира. И золото красуется на шее Дмитрия Пидручного.

Пидручный уже несколько лет является настоящим "движком" сборной во многих смыслах, часто в командных гонках вытаскивая результат (как это было в том же Эстерсунде в смешанной эстафете). Но, что интересно, в индивидуальных гонках Дмитрий ранее не брал какой-либо медали и максимум становился лишь четвертым…

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"Я был полной ж***й": лучший биатлонист мира "опозорен украинцами"

OBOZREVATEL вспоминает самые яркие вехи карьеры Дмитрия Пидручного, который в детстве носил очки и даже не думал о биатлоне, а сейчас разносит "в пух и прах" членов команды и спортивных функционеров.

Дмитрий Пидручный с золотой медалью ЧМ

Дмитрий Пидручный с золотой медалью ЧМ

О биатлоне и не думал, а мама отдала на борьбу

Давно известный факт, что Пидручный занимается биатлоном с юности, лет с 14-ти. Многие полагают, что маленький Дима еще с детства на лыжах, но в действительности мальчик очень долго и не пересекался с биатлоном. А энергию и силу выплескивал на тренировках по греко-римской борьбе.

"На борьбу еще в детстве меня отдала мама, но больше ради того, чтобы дома не сидел без дела" - рассказывает Пидручный в интервью youtube-каналу SPORT TRAVELER UA. Но с борьбой так и не сложилось, да и сложно было представить маленького Диму борцом, который в школьные годы долго еще носил очки.

Маленький Дмитрий Пидручный с мамой Марией

Маленький Дмитрий Пидручный с мамой Марией

Фото из семейного архива Дмитрия Пидручного

Но потом проблемы со зрением ушли, а родительские корни взяли свое. Родители Дмитрия - профессиональные лыжники, которые в свое время начали брать сына на тренировочную базу и привлекать к небольшим турнирам. А там уже парня заметил биатлонный тренер Юрий Бунт, и пошло-поехало. А если бы не заметил?

Первая медаль, и сразу золотая

Дмитрий Пидручный в биатлоне уже 14 лет, а цвета сборной защищает с 2012-го. В последние годы Пидручный стал одним из лидеров украинского биатлона и по-своему его надеждой, но до прошлого воскресенья никак не смог выиграть медаль в индивидуальных дисциплинах.

Дмитрий Пидручный не сдерживал эмоций во время награждения золотой медалью чемпионата мира

Дмитрий Пидручный не сдерживал эмоций во время награждения золотой медалью чемпионата мира

biathlon.com.ua

В эстафетах Дмитрий уже трижды брал награды, на этапах Кубка мира в 2015-м (Нове-Место, Чехия), 2017-м и 2018-м (оба раза - Контиолахти, Финляндия). Но в индивидуальных гонках никогда не поднимался на подиум, лишь дважды будучи 4-м. Хотя если бы не те самые 0,3 секунды в спринте пару дней назад, у Пидручного была бы еще и бронза ЧМ.

Возможно, такой рок "преследует" биатлониста из-за случая в самом начале карьеры, когда Дмитрий едва не пропустил свою первую цветочную церемонию и чуть не уехав со стадиона?

Отказался "сливать" гонку, в чем без проблем признался в прямом эфире

"Договорняки" бывают не только в игровых видах спорта, но и настигают других спортсменов. Коснулось это и Пидручного на ранних этапах карьеры. Но Дмитрий, по его словам, сразу же отказался и даже не предполагал, как пойти на такое.

Дмитрий Пидручной во время гонки-преследования в Эстерсунде

Дмитрий Пидручной во время гонки-преследования в Эстерсунде

"Ко мне обратились через одного человека, с которым определенные люди связались в соц. сетях. Хотели как-то заработать. Но для меня это нонсенс. Я в биатлоне столько не из-за денег, сколько из-за своих личных амбиций бороться за каждое призовое место" - рассказывал Пидручный в интервью SPORT TRAVELER UA.

Не боится критиковать как своих по команде, так и чиновников за саботаж

Украинские спортсмены в целом исповедуют тихую-мирную политику ведения карьеры, стараясь не пересекаться с глобальными общественно-политическими явлениями и прячась за ширмой "спорт вне политики". Но это явно не про Пидручного, которго здесь смело можно выделить отдельно. Более того, биатлонист честно отстаивает интересы сборной Украины и украинского биатлона.

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

Тогда как множество спортсменов лишний раз боятся произнести даже лишнюю фамилию из состава руководства федераций/комитетов и т.п., Пидручный буквально "сжег" директора Департамента по делам семьи и молодежи Тернопольской ОГА. По словам биатлониста (и не только), некий Виктор Мацикур специально саботирует деятельность биатлонной базы, чтобы ее таки закрыли и могли "распилить". Дело коснулось даже Укроборонпрома.

"Господин Мацикур понятия не имеет, что такое цикличные виды спорта и насколько они тяжелые. Понимаете, я знаю, какие люди посадили его в тот кабинет. Для того господина Мацикура и привели в должность, чтобы с его помощью "отжать" базу и раздерибанить ее. Понять, как работает этот чиновник, нетрудно. В Тернополе есть КБ "Проминь", завод Укроборонпрома. Люди, которые просовывали Мацикура, делали все, чтобы уничтожить КБ. Теперь другая цель - биатлонная база", - сказал Пидручный в интервью tyzhden.ua.

"Человек просто занимается саботажем и игнорирует все, что касается биатлона. Дошло до того, что мне перестали возвращать средства, которые я расходую на дорогу, добираясь в сборную. Хотя ранее с этим проблем не было", - говорит Дмитрий.

Еще долго будет помниться всем любителям биатлона и другой отжиг, когда от капитана сборной досталось сервис-менам команды - "аматорам из непонятной страны". Тут, как говорится, надо просто видеть (дело было во время комментария после масс-старта на этапе Кубка мира в Чехии в декабре 2018-го).

"Учитывая, что Россия ведет с нами войну, ехать не стоит"

После 2014-го остро поднялась тема целесообразности поездок украинских спортсменов в Россию. В индивидуальных видах спорта на государственном уровне это тяжело контролировать, но некоторые "вне политики" ездят играть-тренироваться в Россию и сегодня.

Но не Пидручный. Капитан сборной Украины по биатлону в прошлом году выдал едва ли не самую адекватную оценку влияния российско-украинского конфликта на спорт и вспомнил, как ездил на Олимпиаду в Сочи в 2014-м как раз во время Майдана.

Дмитрий Пидручный вместе с другими медалистами ЧМ - норвежцем Йоханнесом Бе и французом Фийоном Майе

Дмитрий Пидручный вместе с другими медалистами ЧМ - норвежцем Йоханнесом Бе и французом Фийоном Майе

"Здесь с какой стороны посмотреть. Учитывая, что Россия ведет с нами войну, конечно, ехать на этапы Кубка мира в России не надо. Считаю, что со страной, которая на нас напала, нужно прекратить любые отношения. В то же время спорт называют послом мира. Возможно, стоило поехать туда и доказать, что мы сильнее, чем они? Но это предположение. В общем считаю, что решение не ехать в Тюмень (на этап Кубка мира. - прим. ред.) было правильным", - говорит Дмитрий в интервью tyzhden.ua.

"Не исключаю, что россияне в Сочи в 2014-м (на Олимпиаде. - прим. ред.) сознательно ограничивали доступ к новостям из Украины. Потому об истинных масштабах событий на Майдане узнали уже после возвращения домой. Так, знали, что люди гибнут, но не знали, что расстрелы производились так цинично и открыто", - вспоминает Пидручный.

Хотя в 2017-м биатлонист попал в небольшой скандал на почве высказываний о россиянах. Рассказывая об этапе Кубка мира в финском Контиолахти, Дмитрий якобы пожаловался на "большое количество пьяных русских". После этого биатлонист опровергал свои слова.

"Мои слова там полностью перекрутили. Я бы хотел все пояснить, чтобы не было непоняток. Меня спросили, как атмосфера в Контиолахти, на что я ответил, что много русских и пьяных. Я имел в виду вообще пьяных людей, вне зависимости от национальности и сказал это в шутку, а журналист вынес в заголовок. Потом россияне решили, что, дескать, мне мешают русские болельщики. Я не хотел никого обидеть, тем более у меня есть родственники в России, и мне сегодня утром было перед ними неудобно", - рассказывал Дмитрий в комментарии российскому сайту Чемпионат после одной из гонок КМ.

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Автор
Максим СухенкоМаксим Сухенко
Темы
чемпионат мира по биатлонуБиатлонКубок мира по биатлонуСочи 2014Российско-украинский конфликт
Персоны
Дмитрий ПидручныйЙоханнес Бё
Теги
Сборная Украины по биатлонуФедерация биатлона УкраиныIBUУкроборонпром
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