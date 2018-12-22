МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости биатлона

Женский пасьют на КМ по биатлону завершился невероятной развязкой

3.7тЧитать материал на украинском

Женская гонка преследования на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове Место ознаменовалась невероятно драматичной борьбой за медали.

На финише норвежка Марте Олсбю Ройселанд всего на две десятых секунды опередила итальянку Доротею Вирер, занявшую второе место. Тройку лидеров замкнула шведка Ханна Эберг, которой не хватило менее 5 секунд.

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко прекрасно провела гонку. Наша спортсменка финишировала на седьмом месте и всего несколько секунд отделили ее от цветочной церемонии.

Женский пасьют на КМ по биатлону завершился невероятной развязкой

Новости
Пидгрушная приняла радикальное решение на Кубке мира по биатлону

Остальные украинки также не сумели отстреляться чисто. Анастасия Меркушина с тремя промахами пришла к финишу 22-й, Вита Семеренко - 31-й, а Юлия Джима, завалив последнюю стрельбу, стала 49-й.

Капитан сборной Украины Елена Пидгрушная допустила четыре промаха и решила досрочно сойти с дистанции.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский биатлонист Дмитрий Пидручный попал в цветочную церемонию гонки преследования Кубка мира в чешском Нове-Место.

Несмотря на сильный ветер, нашему спортсмену удалось допустить всего один промах и финишировать шестым.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги