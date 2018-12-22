Женский пасьют на КМ по биатлону завершился невероятной развязкой

Женская гонка преследования на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове Место ознаменовалась невероятно драматичной борьбой за медали.

На финише норвежка Марте Олсбю Ройселанд всего на две десятых секунды опередила итальянку Доротею Вирер, занявшую второе место. Тройку лидеров замкнула шведка Ханна Эберг, которой не хватило менее 5 секунд.

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко прекрасно провела гонку. Наша спортсменка финишировала на седьмом месте и всего несколько секунд отделили ее от цветочной церемонии.

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Остальные украинки также не сумели отстреляться чисто. Анастасия Меркушина с тремя промахами пришла к финишу 22-й, Вита Семеренко - 31-й, а Юлия Джима, завалив последнюю стрельбу, стала 49-й.

Капитан сборной Украины Елена Пидгрушная допустила четыре промаха и решила досрочно сойти с дистанции.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский биатлонист Дмитрий Пидручный попал в цветочную церемонию гонки преследования Кубка мира в чешском Нове-Место.

Несмотря на сильный ветер, нашему спортсмену удалось допустить всего один промах и финишировать шестым.