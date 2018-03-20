Желавших бойкота биатлонистов заставляют насильно приехать в Россию

Американец Лоуэлл Бэйли заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) заставляет спортсменов приехать на этап Кубка мира в Тюмени.

"Многие сборные и отдельные биатлонисты не хотят соревноваться в России. Бойкотировать этап в Тюмени хочет Чехия, но они рискуют лишиться квоты на следующий сезон. Также они потеряют деньги. Людям нужно понимать, что у IBU много власти, они заставляют биатлонистов ехать в Россию", - заявил Бэйли в интервью NRK.

Он отметил, что союз не слушает спортсменов. Американец также посчитал, что "пришло время для нового руководства".

В феврале Бэйли заявил, что проведение соревнований в России — огромное оскорбление для "чистых" спортсменов. Его поддержал шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, который призвал к бойкоту соревнований, проводимых в России.