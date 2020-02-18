"Я шокирована": Семеренко обратилась к болельщикам

Биатлонистка сборной Украины Валентина Семеренко обратилась к болельщикам с извинениями за свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира.

"Сложно что-то комментировать. Реально нет ни стрельбы, ничего. Я не понимаю, в чем причина. Как начался сбой на сборах в Ливиньо (Италия), так он и продолжается. Я шокирована этой ситуацией. Не наказывайте нас сильно, а, наоборот, поддерживайте. Мы стараемся порадовать вас и не хотим этих промахов - только отработать чисто. Я очень расстроена результатами, впрочем, как и вы. Простите, что не удалось", - цитирует спортсменку UA:Бiатлон.

Как сообщал OBOZREVATEL, Валентина Семеренко в индивидуалке 18 февраля заняла 42-е место. Сумчанка допустила четыре промаха и финишировала с отставанием от лидера более чем в четырех минутах.

Ранее украинки неудачно выступили в гонке преследования на ЧМ по биатлону.

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