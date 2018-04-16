Взятки и проститутки: СМИ раскрыли новые детали скандала с Россией в мировом биатлоне

Россия при помощи взяток и оплаты услуг проституток добились от теперь уже экс-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга сокрытия информации о допинг-пробах спортсменов из РФ. Кроме того, таким образом Тюмень получила право на проведение чемпионата мира 2021 года.

По данным издания BILD, взяточничество с российской стороны заключалось, среди прочего, в оплате охотничьих поездок в Россию и съеме проституток для Бессеберга. Известно, что функционер получал взятки от россиян в течение 15 лет. Стало известно, что за сокрытие положительных допинг-проб ряда российских биатлонистов экс-глава IBU получил 300 тысяч евро.

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