"Вся Украина болела": Порошенко поздравил Пидручного с победой на ЧМ по биатлону

Президент Украины Петр Порошенко поздравил биатлониста сборной Украины Дмитрия Пидручного с победой в гонке преследования чемпионата мира.

"Историческая победа. Тернопольчанин Дмитрий Подручный завоевал первую в истории независимой Украины медаль на 53-м чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде. Вся Украина болела за тебя, Дмитрий. Гордимся тобой. Вперед к новым вершинам", – написал Порошенко в Twitter.

Історична перемога!



Тернополянин Дмитро Підручний завоював першу в історії незалежної України медаль на 53-му чемпіонаті світу з біатлону, який триває в шведському Естерсунді.



Вся Україна вболівала за тебе, Дмитре. Пишаємось тобою! Вперед до нових вершин!#GloryToUkraine pic.twitter.com/kYLihR3q44 — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время гонки преследования 27-летний уроженец Тернополя продемонстрировал высочайшее мастерство, не дав шанса титулованным соперникам на последних кругах. Позже появилась торжественная церемония награждения украинца.

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