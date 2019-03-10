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/Новости биатлона

"Вся Украина болела": Порошенко поздравил Пидручного с победой на ЧМ по биатлону

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Президент Украины Петр Порошенко поздравил биатлониста сборной Украины Дмитрия Пидручного с победой в гонке преследования чемпионата мира.

"Историческая победа. Тернопольчанин Дмитрий Подручный завоевал первую в истории независимой Украины медаль на 53-м чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде. Вся Украина болела за тебя, Дмитрий. Гордимся тобой. Вперед к новым вершинам", – написал Порошенко в Twitter.

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Как сообщал OBOZREVATEL, во время гонки преследования 27-летний уроженец Тернополя продемонстрировал высочайшее мастерство, не дав шанса титулованным соперникам на последних кругах. Позже появилась торжественная церемония награждения украинца.

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Тема
чемпионат мира по биатлону
Персоны
Петр ПорошенкоДмитрий Пидручный
Тег
Сборная Украины по биатлону
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Сколько лет мы ждали этой радостной минуты?! Девушки нас уже приучили к своим победам, поэтому когда их нет нас это огорчает. А вот мужчин мы уже и не ждали! Спасибо и молодец! Теперь и вам понятно, что вы МОЖЕТЕ! Поздравляю!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
У украины нет ''независимой'' истории))))))
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Д Алексей
Д Алексей
Захаров Дмитрий, у тебя точно нет дистанционное управляемое чмо пригожиным (((((
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