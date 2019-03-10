"Вся Украина болела": Порошенко поздравил Пидручного с победой на ЧМ по биатлону

Президент Украины Петр Порошенко поздравил биатлониста сборной Украины Дмитрия Пидручного с победой в гонке преследования чемпионата мира.
"Историческая победа. Тернопольчанин Дмитрий Подручный завоевал первую в истории независимой Украины медаль на 53-м чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде. Вся Украина болела за тебя, Дмитрий. Гордимся тобой. Вперед к новым вершинам", – написал Порошенко в Twitter.
Історична перемога!— Петро Порошенко (@poroshenko) 10 марта 2019 г.
Тернополянин Дмитро Підручний завоював першу в історії незалежної України медаль на 53-му чемпіонаті світу з біатлону, який триває в шведському Естерсунді.
Вся Україна вболівала за тебе, Дмитре. Пишаємось тобою! Вперед до нових вершин!#GloryToUkraine pic.twitter.com/kYLihR3q44
Как сообщал OBOZREVATEL, во время гонки преследования 27-летний уроженец Тернополя продемонстрировал высочайшее мастерство, не дав шанса титулованным соперникам на последних кругах. Позже появилась торжественная церемония награждения украинца.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.