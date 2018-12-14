''Возмущены!'' Российскую биатлонистку довели до слез на Кубке мира

Российская биатлонистка Ирина Старых расплакалась во время допроса австрийскими полицейскими на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Спортсменку подозревают в нарушении антидопинговых правил.

Об этом рассказал главный сборной России Анатолий Хованцев. "Старых довели до слез. Остальные ребята тоже расстроены и крайне возмущены. Они высказывали свои претензии на беседе", – приводит слова наставника биатлонистов из РФ SportBox.ru.

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Напомним, накануне в отеле сборной России был проведен обыск. Пятерым спортсменам были выдвинуты подозрения в нарушении антидопинговых правил. В МИД РФ закатили настоящую истерику из-за этого инцидент, назвав угрозы необоснованными.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене состоялась женская спринтерская гонка, которая оказалась неудачной для украинок.