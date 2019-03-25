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Владимиру Кличко — 43! В сети вспомнили топ-10 нокаутов легендарного боксера

1.5тЧитать материал на украинском

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко в понедельник, 25 марта, отмечает 43-й День рождения.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе провел на профессиональном ринге 69 боев, в которых добыл 64 победы (54 – нокаутом). В своем последнем поединке, который состоялся в апреле 2017 года, Владимир потерпел поражение от британца Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

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После этого феерического боя Кличко-младший объявил о завершении карьеры. OBOZREVATEL предлагает своим читателям вспомнить самые яркие нокауты от Владимира.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, популярная стримминговая платформа DAZN предложила Владимиру Кличко 80 миллионов долларов за возвращения в ринг. По условиям контракта, украинец должен провести три поединка, два из которых – против британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

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Персона
Владимир Кличко
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