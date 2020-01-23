Главная Новости
23 января • обновлено в 18:21
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости биатлона

Украинцы неудачно выступили в индивидуальной гонке Кубка мира по биатлону

1.2т
Читать материал на украинском

Шестой этап Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке стартовал индивидуальной гонкой среди мужчин на 20 км.

В ней сборную Украины представляли Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Сергей Семенов. Наша команда выступила неудачно.

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

Twitter

Первым на дистанцию вышел Прима, сумев чисто отстрелять на первых двух огневых рубежах, однако уже на третьем и четвертом он допустил по одному промаху, что не позволило ему войти в первую десятку. Прима показал лучший результат среди наших биатлонистов, финишировав на 18-м месте и отстав от лидера гонки на 3 минуты.

Дмитрий Пидручный также не сумел пройти огневые рубежи без промахов, закончив выступление на дистанции с двумя неточными выстрелами, но проиграл нашему первому участнику в скорости хода и занял лишь 30-ю позицию с отставанием 4:01.

Сергей Семенов также дважды промахнулся, что позволило ему оказаться лишь на 40-м месте в 5:14 от лидера. Антон Дудченко и Богдан Цымбал финишировали по соседству – на 64-й и 65-й позициях.

Новости
Кубок мира по биатлону: где смотреть 6-й этап – расписание трансляций

Победителем индивидуальной гонки среди мужчин стал норвежец Йоханнес Бе, который прошел дистанцию за 47:54 минуты. "Серебро" и "бронзу"завоевали два француза – Мартен Фуркад и Флоран Клод. Они отстали от сегодняшнего лидера на 11 и 25 секунд, соответственно.

Позиции биатлонистов сборной Украины в индивидуальной гонке шестого этапа Кубка мира в Поклюке

Позиции биатлонистов сборной Украины в индивидуальной гонке шестого этапа Кубка мира в Поклюке

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины понесла потери перед шестым этапом Кубка мира в Поклюке.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Артем Прима Сергей Семенов Дмитрий Пидручный
Тег
Сборная Украины по биатлону
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
7
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Да быть того не может! Клевещите!)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги