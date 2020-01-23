Украинцы неудачно выступили в индивидуальной гонке Кубка мира по биатлону

Шестой этап Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке стартовал индивидуальной гонкой среди мужчин на 20 км.

В ней сборную Украины представляли Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Сергей Семенов. Наша команда выступила неудачно.

Дмитрий Пидручный Twitter

Первым на дистанцию вышел Прима, сумев чисто отстрелять на первых двух огневых рубежах, однако уже на третьем и четвертом он допустил по одному промаху, что не позволило ему войти в первую десятку. Прима показал лучший результат среди наших биатлонистов, финишировав на 18-м месте и отстав от лидера гонки на 3 минуты.

Дмитрий Пидручный также не сумел пройти огневые рубежи без промахов, закончив выступление на дистанции с двумя неточными выстрелами, но проиграл нашему первому участнику в скорости хода и занял лишь 30-ю позицию с отставанием 4:01.

Сергей Семенов также дважды промахнулся, что позволило ему оказаться лишь на 40-м месте в 5:14 от лидера. Антон Дудченко и Богдан Цымбал финишировали по соседству – на 64-й и 65-й позициях.

Победителем индивидуальной гонки среди мужчин стал норвежец Йоханнес Бе, который прошел дистанцию за 47:54 минуты. "Серебро" и "бронзу"завоевали два француза – Мартен Фуркад и Флоран Клод. Они отстали от сегодняшнего лидера на 11 и 25 секунд, соответственно.

Позиции биатлонистов сборной Украины в индивидуальной гонке шестого этапа Кубка мира в Поклюке

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины понесла потери перед шестым этапом Кубка мира в Поклюке.

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