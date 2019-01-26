Украинский биатлонист ''застрелился'' на Кубке мира

Украинский биатлонист Артем Прима не сумел побороться за цветочную церемонию мужского пасьюта шестого этапа Кубка мира. Нашего спортсмена подвел результат стрельбы стоя.

Прима успешно выступил на "лежке", закрыв все мишени. После двух огневых рубежей наш спортсмен шел в десятке, однако три промаха на первой стойке и два – на второй нивелировали шансы украинца на борьбу с сильнейшими биатлонистами гонки. В итоге наш спортсмен пришел к финишу лишь 36-м.

Артем Прима Федерация биатлона Украины

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Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный также не сумел отстреляться чисто. Ошибки на всех огневых рубежах откинули нашего биатлониста на 32-е место.

Лучший результат гонки традиционно продемонстрировал Йоханесс Тингнес Бе, который добыл "золото". Вторым к финишу пришел француз Гигонна, а еще два его соотечественника боролись за бронзу. В итоге фотофиниш определил, что быстрее был Кантен Фийон Майе.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские биатлонистки не сумели побороться за медали женского пасьюта шестого этапа Кубка мира. Анастасия Меркушина пришла к финишу 35-й, а Валентина Семеренко приняла решение не выходить на старт.

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