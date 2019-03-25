Украинские биатлонисты вошли в топ-3 лучших снайперов Кубка мира

Украинцы Артем Тищенко и Юлия Журавок вошли в тройку лучших биатлонистов, которые показали самую точную стрельбу в нынешнем сезоне Кубка мира.

В список вошли спортсмены, которые произвели не менее 70 выстрелов во всех гонках. Тищенко занял третье место среди мужчин с показателем точности 89,5%. Нашего соотечественника опередили австриец Симон Эдер и словак Ондржей Моравец.

Юлия Журавок biathlon.com.ua

Журавок также оказалась третьей, выбив за сезон 91,1% мишеней. В женском зачете ее опередили две представительницы России. Юлия же оказалась на строчку выше капитана украинской сборной Елены Пидгрушной, показатель точности которой составил 90,8%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в нынешнем сезоне Кубка мира по биатлону был установлен исторический рекорд.

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