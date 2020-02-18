Украинка на финише проехала мимо топ-10 индивидуальной гонки ЧМ по биатлону

Программа чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце во вторник продолжилась индивидуальной гонкой у женщин, в которой выступали четыре украинки. Однако они остались без медалей.

В гонке не принимала участие капитан "сине-желтых" Елена Пидгрушная, которой предоставили отдых после насыщенного старта ЧМ. В итоге на старт выехали ее коллеги по национальной команде сестры Валя и Вита Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.

Анастасия Меркушина facebook.com/sashka.merkushyna

Неожиданно ближе всего к призовой тройке оказалась самая молодая из украинской четверки Анастасия Меркушина, которой удалось взобраться на 11-е место. 25-летняя Настя стартовала последней из украинской четверки и поэтому могла ориентироваться на результаты своих предшественниц. Важную роль играла стрельба, где из двадцати выстрелов лишь два оказались неточными (оба - при стрельбе стоя).

Перед последней стрельбой Анастасия являлась реальной претенденткой на цветочную церемонию (топ-6 участниц) – до 6-го места ее отделяли всего 6 секунд, однако досадный промах отодвинул ее вглубь топ-десятки, а в итоге Меркушина скатилась даже на 11-ю позицию, проиграв лидеру полторы минуты.

Результаты других украинок оказались более скромными: Вита Семеренко стала 29-й, Юлия Джима - 37-й, Валя Семеренко - 42-й.

В свете борьбы за "золото" гонка рассматривалась как противостояние между Тирил Экхофф и Доротеей Вирер - основными претендентками на Большой хрустальный глобус. Жгучая итальянка, которая в Антхольце уже успела вернуть себе статус лидера Кубка мира, снова показала лучший результат, на 2,2 секунды опередив Ванессу Хинц из Германии, у которой "серебро". Третье место - у норвежки Ройселанд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинки неудачно выступили в гонке преследования на ЧМ по биатлону.

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