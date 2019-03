Пидручный провел драматичный масс-старт на чемпионате мира по биатлону

В шведском Эстерсунде мужской гонкой с массовым стартом завершился 53-й чемпионат мира по биатлону. Единственный представитель Украины Дмитрий Пидручный занял 10-е место.

Соревнование прошло при жутких погодных условиях со снегопадом и сильным ветром. Наш соотечественник пожертвовал скоростью на лыжне и сделал ставку в гонке на точную стрельбу.

Такая тактика безукоризненно работала на первых двух огневых рубежах.

And then there were 10 with the perfect score -- @7ohannesbo leads @simondstx and Arnd Peiffer out of the second prone! #2019Ostersund



Watch the men's mass start live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/tq3nkWHyJV