Пидручный провел драматичный масс-старт на чемпионате мира по биатлону

В шведском Эстерсунде мужской гонкой с массовым стартом завершился 53-й чемпионат мира по биатлону. Единственный представитель Украины Дмитрий Пидручный занял 10-е место.
Масс-старт на ЧМ по биатлону
Соревнование прошло при жутких погодных условиях со снегопадом и сильным ветром. Наш соотечественник пожертвовал скоростью на лыжне и сделал ставку в гонке на точную стрельбу.
Такая тактика безукоризненно работала на первых двух огневых рубежах.
And then there were 10 with the perfect score -- @7ohannesbo leads @simondstx and Arnd Peiffer out of the second prone! #2019Ostersund— IBU World Cup (@IBU_WC) 17 марта 2019 г.
Watch the men's mass start live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/tq3nkWHyJV
Первый промах Дмитрий сделал на первой стойке, но благодаря большому количеству неточностей у соперника, ушел со стадиона третьим.
Заключительная стрельба стала настоящей игрой нервов, где 27-летний тернопольчанин сделал два необязательных промаха и драматично лишился шансов на медаль.
Напомним, что Пидручный 10 марта взял "золото" в индивидуальной гонке чемпионата мира. Во время торжественной церемонии награждения наш биатлонист расплакался под гимн Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира по биатлону.
Наши команда в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Юлии Джимы и Вали Семеренко продемонстрировала потрясающий результат, добыв вторую награду на первенстве планеты.
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