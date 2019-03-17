Пидручный провел драматичный масс-старт на чемпионате мира по биатлону

В шведском Эстерсунде мужской гонкой с массовым стартом завершился 53-й чемпионат мира по биатлону. Единственный представитель Украины Дмитрий Пидручный занял 10-е место.

Масс-старт на ЧМ по биатлону

Соревнование прошло при жутких погодных условиях со снегопадом и сильным ветром. Наш соотечественник пожертвовал скоростью на лыжне и сделал ставку в гонке на точную стрельбу.

Такая тактика безукоризненно работала на первых двух огневых рубежах.

And then there were 10 with the perfect score -- @7ohannesbo leads @simondstx and Arnd Peiffer out of the second prone! #2019Ostersund



Watch the men's mass start live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/tq3nkWHyJV — IBU World Cup (@IBU_WC) 17 марта 2019 г.

Первый промах Дмитрий сделал на первой стойке, но благодаря большому количеству неточностей у соперника, ушел со стадиона третьим.

Заключительная стрельба стала настоящей игрой нервов, где 27-летний тернопольчанин сделал два необязательных промаха и драматично лишился шансов на медаль.

Напомним, что Пидручный 10 марта взял "золото" в индивидуальной гонке чемпионата мира. Во время торжественной церемонии награждения наш биатлонист расплакался под гимн Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира по биатлону.

Наши команда в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Юлии Джимы и Вали Семеренко продемонстрировала потрясающий результат, добыв вторую награду на первенстве планеты.

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