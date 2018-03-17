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Украина лишится квоты на следующий сезон Кубка мира по биатлону

12.8тЧитать новость на украинском

Женская сборная Украины по биатлону в следующем сезоне Кубка мира потеряет максимальную квоту из шести биатлонисток в каждой гонке с раздельным стартом.

Так как 9-й этап КМ в Тюмени Украина бойкотирует, то для сохранения необходимого результата, нашей сборной надо было хорошо провести 8-й этап в Холменколлене.

После удачного третьего места Юлии Джимы в спринте, для сохранения шансов в Кубке наций нужно было быть выше шведок и норвежок в эстафете.

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Однако украинки финишировали восьмыми, уступив обеим сборным. На данный момент таблица Кубка наций выглядит следующим образом:

1. Германия - 5790
2. Франция - 5483
3. Италия - 5131
4. Украина - 5097
5. Россия - 4869
6. Норвегия - 4840
7. Швеция - 4718

Чтобы сохранить квоту необходимо занять место не ниже пятого.

Последняя гонка, которая пойдет в зачет, это спринт в Тюмени, в которой Украины не будет. Чтобы нам не выпасть из пятерки, необходимо, чтобы норвежки, россиянки и шведки все вместе финишировали в спринте ниже 60-го места.

С учетом того, что эти три команды не набирали в этом сезоне за спринт меньше 261 очка, вероятность такого успешного сценария для Украины стремиться к нулю.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что украинец отыграл 7 позиций в гонке Кубка мира по биатлону.

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Тема
Кубок мира по биатлону
Объект
Сборная Украины по биатлону
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