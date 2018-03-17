Украина лишится квоты на следующий сезон Кубка мира по биатлону

Женская сборная Украины по биатлону в следующем сезоне Кубка мира потеряет максимальную квоту из шести биатлонисток в каждой гонке с раздельным стартом.
Так как 9-й этап КМ в Тюмени Украина бойкотирует, то для сохранения необходимого результата, нашей сборной надо было хорошо провести 8-й этап в Холменколлене.
После удачного третьего места Юлии Джимы в спринте, для сохранения шансов в Кубке наций нужно было быть выше шведок и норвежок в эстафете.
Однако украинки финишировали восьмыми, уступив обеим сборным. На данный момент таблица Кубка наций выглядит следующим образом:
1. Германия - 5790
2. Франция - 5483
3. Италия - 5131
4. Украина - 5097
5. Россия - 4869
6. Норвегия - 4840
7. Швеция - 4718
Чтобы сохранить квоту необходимо занять место не ниже пятого.
Последняя гонка, которая пойдет в зачет, это спринт в Тюмени, в которой Украины не будет. Чтобы нам не выпасть из пятерки, необходимо, чтобы норвежки, россиянки и шведки все вместе финишировали в спринте ниже 60-го места.
С учетом того, что эти три команды не набирали в этом сезоне за спринт меньше 261 очка, вероятность такого успешного сценария для Украины стремиться к нулю.
Ранее "Обозреватель" сообщал, что украинец отыграл 7 позиций в гонке Кубка мира по биатлону.
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