Украина дисквалифицирована на Кубке мира по биатлону

Международный союз биатлонистов аннулировал результат сборной Украины по биатлону в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.

Елена Пидгрушная @IBU_WC

Наша команда в составе Артема Тищенко, Артема Примы, Юлии Джимы и Елены Пидгрушной получила дисквалификацию из-за нарушение правил техники безопасности на огневом рубеже.

На последнем огневом рубеже Пидгрушная из-за ошибки судьи встала не на свой коврик, после чего переместилась в правильный коридор, предварительно не закинув за спину винтовку.

Итоговый протокол гонки

Украина в смешанной эстафете финишировала 10-й. После наказания наша команда была лишена набранных очков и завоеванной позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дует Анастасия Меркушина - Дмитрий Пидручный, заняла 5-е место в сингл-миксте.

Отметим, что старт 6-го этапа вышел неудачным для нашей сборной. Лучшей среди украинок в индивидуальной гонке стала Юлия Джима, которая заняла 14-ю строчку, несмотря на два допущенных промаха.

В мужской индивидуалке самый высокий результат в сборной Украины продемонстрировал Артем Прима, финишировав на 18-м месте, и отстав от лидера гонки на 3 минуты.

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