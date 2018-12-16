Биатлонисту сборной Украины стало плохо на гонке Кубка мира

Мужской эстафетой завершился 2-й этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. Сборная Украины в составе Артема Тищенко, Артема Примы, Сергея Семенова и Дмитрия Пидручного заняла 16-е место.
Наша команда крайне неудачно провела первый этап, который лишил ее всех шансов на высокие места на финише. Артем Тищенко, несмотря на идеальную стрельбу, проиграл на последнем круге почти минуту и передал эстафету предпоследниим из 25 участников.
Артем Тищенко
Комментатор прямой трансляции на телеканале "UA:Перший" Владислав Шалота сообщил, что Тищенко стало плохо после передачи эстафеты.
Остальные три этапа Прима, Семенов и Пидручный постепенно поднимали сборную с 24-й строчки, но даже приличная стрельба, не позволила украинцам войти на финише в топ-15.
Напомним, что несколькими часами ранее женская сборная Украины заняла 8-е место в эстафете на КМ в Хохфильцене.
Как сообщал OBOZREVATEL, на 1-м этапе КМ Анастасия Меркушина и Артем Тищенко великолепно провели индивидуальную смешанную биатлонную эстафету, завоевав бронзовые награды.
Кроме того, на 1-м этапе Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку. Благодаря этому триумфу наша сборная завоевала лидерство в Кубке наций.
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