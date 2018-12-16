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Биатлонисту сборной Украины стало плохо на гонке Кубка мира

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Мужской эстафетой завершился 2-й этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. Сборная Украины в составе Артема Тищенко, Артема Примы, Сергея Семенова и Дмитрия Пидручного заняла 16-е место.

Наша команда крайне неудачно провела первый этап, который лишил ее всех шансов на высокие места на финише. Артем Тищенко, несмотря на идеальную стрельбу, проиграл на последнем круге почти минуту и передал эстафету предпоследниим из 25 участников.

Артем Тищенко

Артем Тищенко

Комментатор прямой трансляции на телеканале "UA:Перший" Владислав Шалота сообщил, что Тищенко стало плохо после передачи эстафеты.

Остальные три этапа Прима, Семенов и Пидручный постепенно поднимали сборную с 24-й строчки, но даже приличная стрельба, не позволила украинцам войти на финише в топ-15.

Биатлонисту сборной Украины стало плохо на гонке Кубка мира

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Напомним, что несколькими часами ранее женская сборная Украины заняла 8-е место в эстафете на КМ в Хохфильцене.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 1-м этапе КМ Анастасия Меркушина и Артем Тищенко великолепно провели индивидуальную смешанную биатлонную эстафету, завоевав бронзовые награды.

Кроме того, на 1-м этапе Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку. Благодаря этому триумфу наша сборная завоевала лидерство в Кубке наций.

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по биатлону
Место
АвстрияХохфильцен
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