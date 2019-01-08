''У женщин просто нет'': украинский биатлонист выступил с жестким заявлением

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный высказался о женском биатлоне в нашей стране. По мнению спортсмена, причиной успеха наших биатлонисток является,в отличие от мужчин, отсутствие конкуренции.

"Есть некоторые страны, у которых нет такой сильной женской команды, а мужская команда есть практически у каждой. Если взять первые десять команд у мужчин, то у женщин некоторых из этих команд просто нет. Взять тех же австрийцев: у мужчин очень сильная команда, а у женщин одна-две девушки, которые показывают более-менее хороший результат", - цитирует Пидручного Tribuna.

Дмитрий Пидручный Страница Дмитрия Пидручного в Facebook

При этом биатлонист уверен, что женская команда ничем не сильнее мужской в Украине.

"Я бы не сказал, что женский биатлон настолько успешнее в данные годы, чем мужской. Если вспомнить 2016 год, то у Сергея Семенова была медаль чемпионата мира, а у женщин не было и близко медали, даже таких результатов, которые могли бы быть близко к медали. Сказать, что женский биатлон настолько успешнее, сложно", - неожиданно заявил Пидручный.

Напомним, что женская сборная Украины по биатлону завоевала "золото" в эстафете на Олимпийских играх-2014 в Сочи.

Как сообщал OBOZREVATEL, биатлонист сборной Украины Дмитрий Пидручный в прямом эфире после масс-старта 3-го этапа Кубка мира обвинил в неудачах национальной команды сервисеров (людей, которые готовят лыжи для спортсменов).