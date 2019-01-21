''Тошно и стыдно'': позорный поступок лучшего биатлониста России шокировал болельщиков

Олимпийский чемпион Антон Шипулин, завершивший карьеру в декабре прошлого года, официально объявил о желании стать депутатом Госдумы от пропутинской "Единой России".

Владимир Путин и Антон Шипулин Instagram

"В начале нового года я принял решение о том, что буду участвовать в праймериз ("Единой России"), которые пройдут в мае. Если там мне удастся заручиться поддержкой избирателей, то в сентябре состоятся довыборы в Государственную думу", - заявил Шипулин.

Такое решение некогда сильнейшего биатлониста России вызвало настоящий шок у болельщиков. Фанаты разочарованы поступком спортсмена, называя его позором.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова назвала предателем Антона Шипулина.

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