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''Тошно и стыдно'': позорный поступок лучшего биатлониста России шокировал болельщиков

7.6тЧитать материал на украинском

Олимпийский чемпион Антон Шипулин, завершивший карьеру в декабре прошлого года, официально объявил о желании стать депутатом Госдумы от пропутинской "Единой России".

Владимир Путин и Антон Шипулин

Владимир Путин и Антон Шипулин

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"В начале нового года я принял решение о том, что буду участвовать в праймериз ("Единой России"), которые пройдут в мае. Если там мне удастся заручиться поддержкой избирателей, то в сентябре состоятся довыборы в Государственную думу", - заявил Шипулин.

Такое решение некогда сильнейшего биатлониста России вызвало настоящий шок у болельщиков. Фанаты разочарованы поступком спортсмена, называя его позором.

''Тошно и стыдно'': позорный поступок лучшего биатлониста России шокировал болельщиков
''Тошно и стыдно'': позорный поступок лучшего биатлониста России шокировал болельщиков
''Тошно и стыдно'': позорный поступок лучшего биатлониста России шокировал болельщиков
''Тошно и стыдно'': позорный поступок лучшего биатлониста России шокировал болельщиков
''Тошно и стыдно'': позорный поступок лучшего биатлониста России шокировал болельщиков
''Тошно и стыдно'': позорный поступок лучшего биатлониста России шокировал болельщиков
''Тошно и стыдно'': позорный поступок лучшего биатлониста России шокировал болельщиков
''Тошно и стыдно'': позорный поступок лучшего биатлониста России шокировал болельщиков
''Тошно и стыдно'': позорный поступок лучшего биатлониста России шокировал болельщиков
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Как сообщал OBOZREVATEL, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова назвала предателем Антона Шипулина.

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Персона
Антон Шипулин
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Игорь Комличенко
Игорь Комличенко
Этого путинского холуя даже свои соотечественники зачморили по полной.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Ну он конечно казлище оказался, только как это ВАС касается?
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Гетьман Елена, Quod licet Jovi, non licet bovi.
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Міняйло Микола
Міняйло Микола
Гетьман Елена, +++!!
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Міняйло Микола
Міняйло Микола
Когда из страны уезжают ученые, инженеры, врачи и остальные остальные представители умственного труда. Уезжает цвет народа — интеллигенция, то потом в такой стране правителями становятся «бизнесмены», политиками становятся плебеи и проходимцы с улицы, а депутатами базарные спекулянты, спортсмены и артисты. Эти слова были сказаны в комитете Риксдага по миграции и демографической политике в 1932 году, Харсом Енсеном, политическим советником председателя Социал-демократической рабочей партии Швеции.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Міняйло Микола, так это больше твоей родины касается.
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