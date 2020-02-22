Лидер сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная призналась, что сильно волновалась и допустила ошибку на финальном круге эстафеты на чемпионате мира в Антхольце.

"Я всегда говорю о том, что победы добивается вся четверка. Это заслуга всех, а не только моя. Сегодня понимали, что нужно было включаться на максимум с самого старта, потому что нужно было и догонять лидеров и не отставать от них. Конечно, я очень выложилась на первых двух кругах и соревноваться с Херрман уже было очень трудно. Боролась до последнего, но потом она меня обошла. Я увидела, что чешка отстала и расслабилась. Но потом об этом пожалела, потому что до финиша еще было очень далеко. Признаюсь, что я нервничала всю неделю до этой гонки. У меня такого мандража не было, наверное, с детского сада", - заявила украинка в интервью Александру Гливинскому специально для OBOZREVATEL.

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Напомним, что накануне гостиничные номера биатлонистов сборной России в Италии, где проходит чемпионат мира, в субботу, 22 февраля, обыскала местная полиция.

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