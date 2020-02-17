Старый враг Пидручного и украинская жена Логинова: главные сюрпризы пасьюта ЧМ по биатлону

Пасьют чемпионата мира по биатлону подарили ожесточенную борьбу и невероятные эмоции, которых все так ждали от контактных гонок.

Страх и впечатления Вирер, разочарование украинцев, давняя проблема Дмитрия Пидручного и "новая серия" приключений Александра Логинова –​​​​​​​ OBOZREVATEL заключает четвертый день ЧМ в Антхольце.

Девушка из соседнего села

Выиграть ЧМ мечтает каждый спортсмен, торжествовать же на домашнем мундиале значит сделать сказку реальностью. Для итальянки Вирер биатлонная трасса в поселке Антерсельва-ди-Сопра – роднее не бывает. Доро родилась и выросла в 14 километрах отсюда или за два поселка – в Расун-ди-Сотто. Это сейчас она живет в респектабельной долине горнолыжного курорта Валь-ди-Фьемме, имеет роскошные апартаменты на озере Гарда и перемещается на вертолете, чтобы избежать трафика и сэкономить время для восстановления между изнурительными гонками.

А когда-то именно в Анхольце Доротея сделала свои первые шаги в биатлоне. В прошлом году Вирер достигла наибольших успехов в карьере, получив Хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира и впервые завоевав "золото" на чемпионате мира. С тех пор Доротею Вирер иначе как "Кампионесса" никто в Италии и не называет.

Вирер Фото Дмитрия Евенко

Имея такие достижения в карьере, казалось бы, можно приобрести психологическую уверенность и не волноваться за результат. Тем более, когда соревнования проходят на трассе, которая является основной тренировочной для итальянки. Однако в том и дело, что родные стены могут как добавлять вдохновения, так и вызывать огромное давление на спортсмена, от которого все ждут только победы.

К началу чемпионата Доро осторожно высказывалась о своих ожиданиях, дипломатично отвечая, что "на соревновании в Антхольце жизнь не заканчивается". Уравновешивая себя психологически, Вирер сделал совершенно верно. А уже после воскресного триумфа призналась, что до последнего момента не верила, что сможет выиграть "золото", опасаясь, что основная соперница Марте Олсби-Ройселанд наберет такой высокий темп, который она не сможет выдержать.

Идеальная тактика и решающий выстрел

На самом деле, надо сказать, что Доротея на высоком тактическом уровне провела этот пасьют. Она постоянно вела контактную борьбу по трассе с Ройселанд, осуществляя на нее психологическое давление и не давая почувствовать "свободу полета". До последнего огневого рубежа девушки шли вместе, и вот пришел решающий момент. Вся итальянская часть стадиона испуганно вскрикнула, когда Доро смазала первым выстрелом, а норвежка закрыла мишень. Но сразу за тем Марте промахнулась дважды, а Доротея больше промахов не допустила. Итальянские комментаторы канала "Евроспорт" неистово подгоняли любимицу, со страхом наблюдая за стрельбой Дениз Херманн из Германии – действующей чемпионки в этой дисциплине.

Вирер (в центре) с "золотом" ЧМ вместе с немкой Дениз Херманн и норвежкой Марте Олбю-Ройселанд Фото Александра Глывинского

"Мама-мия, какая стабильность", – сокрушался коллега, когда немка одну за другой закрыла четыре мишени. Последний выстрел, который прошел мимо цели, вызвал у итальянцев неистовый экстаз – было понятно, что Доро мчится навстречу "золотую".

Финиш Вирер стадион встречал стоя. Первый итальянский триумф на этом мундиале стал знаковым: увидеть, как известная и успешная биатлонистка страны выигрывает дома, мечтали и одновременно боялись (чтобы не сглазить), кажется, все итальянцы.

"Я знала, что для победы должна стрелять точно и сделала это. Давление было бешеным, но теперь можно расслабиться. Сегодня – особый день!", – сказала Кампионесса после финиша,

Украинки – по четыре промаха на каждую

Наши надежды в гонке преследования были, в первую очередь, связаны с Еленой Пидгрушной, которая финишировала в спринте четвертой. К сожалению, два промаха на первом же рубеже отбросили Елену за пределы 20-ки. Чемпионка мира 2013 года заработала еще по кругу штрафа на каждой из стоек, но традиционно прибавила в скорости на заключительном кругу, снова финишировав с лучшим результатом среди всех украинок – 13-м.

Юлия Джима Фото Александра Глывинского

В этой гонке каждая из наших четырех девушек "заработала" по четыре штрафных круга. Прекрасно шла к заключительной стрельбе Юлия Джима, занимая текущее седьмое место. Однако три незакрытые мишени разбили все надежды побороться за главную шестерку – 19-я в итоге. Сестры Семеренко имеют в гонке свои положительные моменты, как текущее восьмое место Виты на экваторе гонки и сама быстрая стрельба Вали среди всех участников пасьюта, однако нестабильность стрельбы и отсутствие скорости определили финишные позиции на границе очковой зоны – 39-е и 43-е.

Сами девушки после гонок уверяли, что стремятся выступить как можно лучше и учесть просчеты, допущенные на предыдущих стартах. Большое желание украинок очевидно, как и заметна их вера в свои силы. Поэтому не будем спешить с критикой – чемпионат мира продолжается.

Горячая голова Фийона-Майе

После первой серии "разборок" в женской гонке преследования, мужской пасьют не просто поддержал требования остросюжетного жанра, но и заметно обострил сюжет триллера. Погоню за победителем спринта Логиновым серебряный призер Фийон-Майе начал с реактивной скоростью и уже на половине первого круга догнал лидера. Однако вспыльчивость француза не помогла ему на первой стрельбе, на которой Кантен откровенно "застрелился", а как иначе назвать четыре промаха на "лежке". К концу гонки вице-чемпион в спринте сумел подняться на седьмое место, но вряд ли он мечтал об этом перед стартом.

Мужской пасьют - пока одна из лучших гонок на всем ЧМ Фото IBU

После того, как отпал Фийон-Майе, компанию Логинову на острие гонки составил Фуркад, который шел с россиянином "ноздря в ноздрю" до третьей стрельбы. Когда же семикратный обладатель Кубка мира допустил промах, его обошли Эмильен Жаклен и Йоханнес Бе. Именно эти двое перехватили эстафету преследования Логинова, который закрывал мишени с поразительной стабильностью.

Одиозный россиянин был на расстоянии одного точного выстрела от "золотого дубля", однако промазал в последней стрельбе. А вот Жаклен с Бе закрыли все мишени, выехав с рубежа тандемом новых лидеров. К слову, Логинов мог потерять и "бронзу", но Мартен Фуркад также закрыл четыре из пяти, а потому повторить свой спринтерский результат не сумел.

Борьбу нервов выигрывает младший

Дуэль 24-летнего Жаклена и старше за него на 2 года Бе войдет в золотые страницы биатлона. Оппоненты, как благородные джентльмены, пропускали друг друга вперед, пытаясь получить более выгодную позицию для атаки. Незадолго до финиша француз даже наклонился к лыжам, вытянув руки, но Йоханнес обгонять его не стал. Публика наблюдала за биатлонным "сюрплясом" с нескрываемым восторгом.

Эмильен Жаклен Фото IBU

Оказывается, Жаклен с 12-ти лет занимается велоспортом и, пожалуй, именно эти навыки позволили ему победить грозного финишера. Эмильен сделал ускорение, за котором Бе просто не успел – сказалась короткая финишная прямая Антхольце. Таким образом, Жаклен получил свое первое историческое "золото" мундиаля раньше Фийона-Майе, на счету которого уже три медали индивидуальных гонок, но пока ни одной золотой. А вот 8-ми кратный чемпион мира Йоханнес Бе второй год подряд проигрывает пасьют на чемпионате мира – победы в этой дисциплине на мундиале в него до сих пор нет.

Пидручный: проблемы со спиной сказываются

Дмитрий Пидручный, к сожалению, уже на первом рубеже потерял шансы приблизиться к группе лидеров, отправившись на два штрафных круга. Из трех следующих стрельб только одну Дмитрию удалось завершить чисто: в итоге капитан допустил пяти промахов и занял 30-е место. На шесть позиций выше финишировал Артем Прима с четырьмя незакрытыми мишенями и незавершенной делом попадания в масс-старт.

Дмитрий Пидручный снова испытывает проблемы со спиной и пропустит индивидуальную гонку Фото Александра Глывинского

Для того, чтобы выступить в заключительной гонке чемпионата, Артему необходимо набрать зачетные баллы в индивидуальной гонке в среду. А вот Пидручный "индивидуалку" точно пропустит. Причина - боль в спине, которая начала донимать атлета еще 2 дня назад, помешав лучше выступить и в спринте, и в гонке преследования. Старую болячку необходимо залечить до четверга, когда состоится одиночный микст. Эту эстафету старший тренер сборной Юрай Санитра считает главной надеждой украинцев на медаль. А уже после этой гонки будет понятно, сможет ли Дмитрий принять участие в мужской эстафете и масс-старте.

Неожиданное внимание к Марии Кручевой

Еще одна украинка, фамилия которой, правда, так и не прозвучала в Антхольце, стала необъявленной "звездой" официальной пресс-конференции после пасьюта. Речь о Марии Кручевой – второй половинке Александра Логинова, которую тот вспоминал только как жену, не называя ее имени.

В отличие от предыдущего дня, россиянина на этот раз не расспрашивали о допинге. Однако поинтересовались, что думает вторая половина по предложению Логинова принять дома любого атлета, чтобы лично доказать, что он живет без запрещенных препаратов. Александр напомнил, что Мария выступала в национальной сборной Украины, а следовательно, не будет иметь ничего против совместных тренировок.

А еще биатлонист признался, что это именно жена, отправляя ему ежедневно по 2-3 видео их дочери, является крупнейшим вдохновителем его побед, добавив, что считает дни до завершения чемпионата, чтобы вернуться к своим близким. Вот так неожиданно к личности Марии Кручевой на самом высоком биатлонном уровне было приковано больше внимания, чем за всю ее спортивную карьеру.

Александр Глывинский, специально для OBOZREVATEL. Материал подготовлен при содействии торговой марки PariMatch

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