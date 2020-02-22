Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что итальянская полиция нагрянула в отель к спортсменам РФ из-за поддельной аккредитации тренера Александра Касперовича.

Владимир Драчев СЭ

Мужчина 16 февраля, в день, когда проходила гонка преследования, воспользовался украинским документом, чтобы пройти на трассу

"Он приехал сам. Как турист. И то, что он взял украинскую аккредитацию — чисто его проблемы. А еще он устроил проблемы всей сборной. Человек сам себя наказал, он сделал плохо не себе, а Саше Логинову. Зачем бегать с чужими аккредитациями? Тем более там, где не положено. Он взял чужую аккредитацию — и попался", - цитирует Драчева СЭ.

Он опроверг информацию о том, что это заказ IBU.

"Не сказал бы, что заказ. Это было по факту получения информации. Они увидели, что Касперович ходит с чужой аккредитацией и решили, что тем самым он скрывается. Он же турист", – сказал Драчев.

Отметим, что информацию о том, что Касперович был с украинской аккредитацией подтвердил и глава ФБУ Владимир Брынзак.

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