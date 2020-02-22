Главная Новости
22 февраля • обновлено в 18:19
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости биатлона

Взял у Украины: стали известны причины облавы полиции на сборную России на чемпионате мира по биатлону

4.5т
Читать материал на украинском

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что итальянская полиция нагрянула в отель к спортсменам РФ из-за поддельной аккредитации тренера Александра Касперовича.

Владимир Драчев

Владимир Драчев

СЭ

Мужчина 16 февраля, в день, когда проходила гонка преследования, воспользовался украинским документом, чтобы пройти на трассу

"Он приехал сам. Как турист. И то, что он взял украинскую аккредитацию — чисто его проблемы. А еще он устроил проблемы всей сборной. Человек сам себя наказал, он сделал плохо не себе, а Саше Логинову. Зачем бегать с чужими аккредитациями? Тем более там, где не положено. Он взял чужую аккредитацию — и попался", - цитирует Драчева СЭ.

Он опроверг информацию о том, что это заказ IBU.

"Не сказал бы, что заказ. Это было по факту получения информации. Они увидели, что Касперович ходит с чужой аккредитацией и решили, что тем самым он скрывается. Он же турист", – сказал Драчев.

Новости
"В одних трусах": Логинов рассказал подробности облавы на сборную России по биатлону

Отметим, что информацию о том, что Касперович был с украинской аккредитацией подтвердил и глава ФБУ Владимир Брынзак.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпионат мира по биатлону
Место
Италия Антхольц
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
11
9
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Шахтер
VS
Десна
Тотал меньше 3-х голов
1.95 Сделать ставку
Рома
VS
Лечче
Ничья
6.15 Сделать ставку
Элиза Мертенс
VS
Ван Цян
Победа Элизы Мертенс с форой в -4,0 гейма
1.82 Сделать ставку
Петра Мартич
VS
Барбора Стрыцова
Победа Петры Мартич со счетом 2:0
1.78 Сделать ставку
Сорана-Михаэла Кырстя
VS
Елена Рыбакина
Победа Сораны-Михаэлы Кырсти с форой в +3,5 гейма
1.96 Сделать ставку
Анетт Контавейт
VS
Анастасия Севастова
Победа Анетт Контавейт с форой в -4,5 гейма
1.95 Сделать ставку
Элисон ван Эйтванк
VS
Полона Херцог
Победа Полоны Херцог с форой в +2,5 гейма
1.87 Сделать ставку
Дженнифер Брейди
VS
Элисон Риск
Победа Дженнифер Брейди с форой в -0,5 гейма
1.88 Сделать ставку
Аманда Анисимова
VS
Екатерина Александрова
Победа Екатерины Александровой с форой в -1,5 гейма
1.89 Сделать ставку
Рейлли Опелка
VS
Милош Раонич
Победа Милоша Раонича с форой в -2,0 гейма
1.95 Сделать ставку