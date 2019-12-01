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1 декабря • обновлено в 22:22
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Состоялся мужской спринт на Кубке мира по биатлону: где Украину

Состоялся мужской спринт на Кубке мира по биатлону: где Украину
Украинцы не смогли даже попытаться зацепиться за медаль
5.9т Читать материал на украинском

На 1-м этапе Кубка мира по биатлону, который с 30 ноября по 8 декабря проходит в шведском Эстерсунде, завершились спринтерские гонки среди мужчин на 10 км.

Лучший результат среди украинцев показал Артем Прима. 32-летний уроженец Чернигова продемонстрировал достойную скорость, но два промаха на стойке не позволили ему подняться выше 35-го места.

Остальные представители сборной Украины расположились ниже 40-й позиции.

Руслан Ткаленко - 46-й, Антон Дудченко - 51-й, Тарас Лесюк - 53-й и Дмитрий Пидручный - 64-й.

Состоялся мужской спринт на Кубке мира по биатлону: где Украину

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1-й этап Кубка мира по биатлону: результаты и расписание трансляций

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Эстерсунде состоялся сингл-микст, в котором Украина завоевала "деревянную" медаль, финишировав 4-й.

Позже наша команда в составе Виты Семеренко, Дарьи Блашко, Артема Примы и Тараса Лесюка заняла 15-е место в смешанной эстафете.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок мира по биатлону
Место
Швеция Эстерсунд
Тег
Сборная Украины по биатлону
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Где украину)))))))...украину везде
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Заголовок должен звучать так: "Сборная Украины мощно заняла почётное 35 место. Русских догнать не удалось, но не всё ещё потеряно"
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