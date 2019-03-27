МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости биатлона

Биатлонистка из России довольна переходом в сборную Украины

2.5тЧитать материал на украинском

Российская биатлонистка Анастасия Рассказова, которая теперь выступает под украинским флагом, подвела итоги сезона

Анастасия Рассказова

Анастасия Рассказова

"Сожалений, что я перешла в сборную Украины у меня нет. Наоборот, есть какой-то стимул работать дальше. Да, были некие проблемы с документами, разрешением, но это все позади. Дальше будет новый сезон — новые возможности", — приводит ее слова Biathlon.com.ua.

Биатлонистка не очень довольна сезоном.

"Начало еще как-то более-менее складывалось, показывала неплохой уровень, и надеялась до последнего, что поеду на юниорский чемпионат мира. Но разрешения на выступление за Украину долго не было, из-за этого я очень расстроилась. Начала тренироваться, в большей части, сама, потому что тренер уехал с командой на этапы юниорского Кубка мира. Ну и, видимо, где-то допустила ошибку в подготовке, после чего у меня уже не пошел сезон, результатами я очень не довольна", — добавила она.

Новости
"Я украинец!" Известный футболист отказался брать гражданство России

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году три российские биатлонистки — Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко — сменили спортивное гражданство.

В феврале 20-летняя уроженка Хабаровска Бех сделала для Украины золотой дубль на юниорском чемпионате мира по биатлону.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Анастасия Рассказова
Тег
Сборная Украины по биатлону
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
17
0
Смешно
3
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения