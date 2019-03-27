Биатлонистка из России довольна переходом в сборную Украины

Российская биатлонистка Анастасия Рассказова, которая теперь выступает под украинским флагом, подвела итоги сезона

Анастасия Рассказова

"Сожалений, что я перешла в сборную Украины у меня нет. Наоборот, есть какой-то стимул работать дальше. Да, были некие проблемы с документами, разрешением, но это все позади. Дальше будет новый сезон — новые возможности", — приводит ее слова Biathlon.com.ua.

Биатлонистка не очень довольна сезоном.

"Начало еще как-то более-менее складывалось, показывала неплохой уровень, и надеялась до последнего, что поеду на юниорский чемпионат мира. Но разрешения на выступление за Украину долго не было, из-за этого я очень расстроилась. Начала тренироваться, в большей части, сама, потому что тренер уехал с командой на этапы юниорского Кубка мира. Ну и, видимо, где-то допустила ошибку в подготовке, после чего у меня уже не пошел сезон, результатами я очень не довольна", — добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году три российские биатлонистки — Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко — сменили спортивное гражданство.

В феврале 20-летняя уроженка Хабаровска Бех сделала для Украины золотой дубль на юниорском чемпионате мира по биатлону.

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