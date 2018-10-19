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''Сильное давление'': экс-тренер сборной Украины рассказал о работе в России

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Бывший тренер сборной Украины по биатлону Владимир Королькевич рассказал о своем опыте работы в России. Белорусский специалист возглавлял российскую команду с 2013 по 2015 года сразу после "желто-синих".

"Комфортнее всего было в Украине: в 2012 году подобралась сильная женская команда, пять спортсменок выступали на топовом уровне. А вот в России сложно. Там биатлон — один из ключевых видов спорта. Все смотрят, каждый считает себя экспертом. Любой тренер в России постоянно испытывает сильное давление. К тому же работает научный центр, который перепроверяет методики и дает рекомендации", - цитирует Королькевича портал Беларусь Сегодня.

Владимир Королькевич

Владимир Королькевич

Sputnik

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Напомним, что белорусский специалист возглавлял украинскую команду в сезоне 2012/13. В 2013 году наши биатлонистки завоевали пять медалей на чемпионате мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, две российские биатлонистки будут выступать за Украину.

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