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С биатлонистом сборной России случилась серьезная неприятность в гонке Кубка мира

2.2тЧитать материал на украинском

На 3-м этапе Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове-Место состоялась гонка с массовым стартом среди мужчин на 15 км. Сборная Украины была представлена Дмитрием Пидручным и Артемом Примой.

Первый масс-старт в сезоне не стал удачным для наших биатлонистов. Дмитрий по разу ошибся на первой лежке и второй стойке, не смог показать достойную скорость, завершив гонку 17-м. Артем за четыре огневых рубежа сделал 6 промахов, откатился в арьергард и финишировал 27-м.

Очень неприятный момент случился с Матвеем Елисеевым. Биатлонист сборной России в одном из поворотов упал, сломав лыжу. Заменив инвентарь, спортсмен расположился на последней позиции.

Победу праздновал Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия). Второе место — у француза Кантена Фийон Майе, который на финише обошел россиянина Евгения Гараничева.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Пидручный попал в цветочную церемонию гонки преследования Кубка мира в чешском Нове-Место.

Несмотря на сильный ветер, нашему спортсмену удалось допустить всего один промах и финишировать шестым.

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Артем ПримаДмитрий Пидручный
Место
ЧехияНове-Место-на-Мораве
Теги
Сборная Украины по биатлонусборная России по биатлону
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минин евген
минин евген
а как это кацапы приняли участие в гонке среди мужчин? среди росисян никогда не было мужчин, одно бабьё, бабьё в юбках и бабьё с бородами.
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