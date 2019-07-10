Россию оставили без Кубка мира по биатлону

Опубликован календарь Кубка мира по биатлону сезона-2019/20. Первый этап стартует в Эстерсунде 30 ноября 2019 года. Завершится розыгрыш Кубка мира этапом в Холменколлене 22 марта 2020 года.

Очередной чемпионат мира состоится в феврале 2020 года в итальянском Антхольце с 12-го по 23 февраля, сообщает сайт IBU.

Стоит отметить, что в предстоящем сезоне, как и в предыдущем, отсутствуют этапы Кубка мира в России.

Кубок мира по биатлону-2019/20 стартует в Эстерсунде 30 ноября

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

30 ноября – 8 декабря

30 ноября – сингл-микст

30 ноября – смешанная эстафета

1 декабря – спринт (мужчины)

1 декабря – спринт (женщины)

4 декабря – индивидуальная гонка (мужчины)

5 декабря – индивидуальная гонка (женщины)

7 декабря – эстафета (мужчины)

8 декабря – эстафета (женщины)

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

13-15 декабря

13 декабря – спринт (женщины)

13 декабря – спринт (мужчины)

14 декабря – эстафета (женщины)

14 декабря – гонка преследования (мужчины)

15 декабря – гонка преследования (женщины)

15 декабря – эстафета (мужчины)

3-й этап

Анси, Франция

19-22 декабря

19 декабря – спринт (мужчины)

20 декабря – спринт (женщины)

21 декабря – гонка преследования (мужчины)

21 декабря – гонка преследования (женщины)

22 декабря – масс-старт (мужчины)

22 декабря – масс-старт (женщины)

4-й этап

Оберхоф, Германия

9-12 января

9 января – спринт (женщины)

10 января – спринт (мужчины)

11 января – эстафета (женщины)

11 января – эстафета (мужчины)

12 января – масс-старт (женщины)

12 января – масс-старт (мужчины)

5-й этап

Рупольдинг, Германия

15-19 января

15 января – спринт (женщины)

16 января – спринт (мужчины)

17 января – эстафета (женщины)

18 января – эстафета (мужчины)

19 января – гонка преследования (женщины)

19 января – гонка преследования (мужчины)

6-й этап

Поклюка, Словения

23-26 января

23 января – индивидуальная гонка (мужчины)

24 января – индивидуальная гонка (женщины)

25 января – сингл-микст

25 января – смешанная эстафета

26 января – масс-старт (мужчины)

26 января – масс-старт (женщины)

Чемпионат мира

Антхольц, Италия

12-23 февраля

12 февраля – смешанная эстафета

14 февраля – спринт (женщины)

15 февраля – спринт (мужчины)

16 февраля – гонка преследования (женщины)

16 февраля – гонка преследования (мужчины)

18 февраля – индивидуальная гонка (женщины)

19 февраля – индивидуальная гонка (мужчины)

20 февраля – сингл-микст

22 февраля – эстафета (женщины)

22 февраля – эстафета (мужчины)

23 февраля – масс-старт (женщины)

23 февраля – масс-старт (мужчины)

7-й этап

Нове Место, Чехия

5-8 марта

5 марта – спринт (женщины)

6 марта – спринт (мужчины)

7 марта – эстафета (женщины)

7 марта – эстафета (мужчины)

8 марта – масс-старт (женщины)

8 марта – масс-старт (мужчины)

8-й этап

Контиолахти, Финляндия

12-15 марта

12 марта – спринт (мужчины)

13 марта – спринт (женщины)

14 марта – гонка преследования (мужчины)

14 марта – гонка преследования (женщины)

15 марта – сингл-микст

15 марта – смешанная эстафета

9-й этап

Холменколлен, Норвегия

20-22 марта

20 марта – спринт (женщины)

20 марта – спринт (мужчины)

21 марта – гонка преследования (женщины)

21 марта – гонка преследования (мужчины)

22 марта – масс-старт (женщины)

22 марта – масс-старт (мужчины)

Как сообщал OBOZREVATEL, биатлонист сборной России сбежал после провала на чемпионате мира.

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