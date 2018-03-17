Россия установила позорный антирекорд на Кубке мира по биатлону

Женская сборная России по биатлону, заняв 9-е место в эстафете на 8-м этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене, установила антирекорд по количеству гонок без подиумов. Всего россиянки провели уже 11 стартов без попаданий на пъедестал.

Последний раз женская сборная России попадала в призовую тройку на этапах Кубка мира и чемпионатах мира в январе 2016 года. Тогда в итальянском Антхольце россиянки заняли третье место.

Предыдущая серия без призов длилась 8 стартов – с февраля 2014-го года по январь 2016-го.

Российские болельщики обвинили в таком позоре тренерский штаб.

Напомним, что сборная Украины в женской эстафете в Холменколлене заняла 8-е место.