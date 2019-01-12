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Российский допингист ''застрелился'' на Кубке мира по биатлону

5.4тЧитать материал на украинском

Россиянин Александр Логинов, который первым стартовал в гонке преследования Кубка мира в немецком Оберхофе, не сумел побороться за медали.

Отбывший дисквалификацию из-за допинга в 2014 - 2016 годах биатлонист допустил четыре промаха и финишировал 5-м.

Безоговорочную победу в пасьюте завоевал норвежец Йоханнес Тингнес Бе. Борьбу ему навязал легендарный Мартен Фуркад, однако промах на второй стойке отбросил его из пьедестала на четвертое место.

Александр Логинов

Александр Логинов

Новости
Туман и ветер: результаты женского пасьюта на 4-м этапе КМ по биатлону

"Серебро" гонки преследования на финише вырвал немец Арнд Пайффер, а итальянец Лукас Хофер замкнул тройку лидеров.

Украинские биатлонисты не сумели зацепиться за десятку лучших в пасьюте. Дмитрий Пидручный успешно отстрелялся лежа, однако два промаха на стойке отбросили его на 21-ю позицию. Сергей Семенов пришел к финишу 43-м, а Артем Прима, допустив пять промахов, досрочно сошел с дистанции.

Российский допингист ''застрелился'' на Кубке мира по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный биатлонист Мартен Фуркад назвал позором победу Александра Логинова в мужском спринте. Ранее норвежские биатлонисты негативно высказались о возвращении отбывшего дисквалификацию Александра Логинова в профессиональный спорт.

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Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Александр ЛогиновМартен ФуркадЙоханнес Бё
Место
ГерманияОберхоф
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Свиридов Игорь
Свиридов Игорь
А, что за дебилы сидят в ОБОЗЕ. На них , от своевоже говна которое они изрыгают блевота не нападает. КАЮК. Вот тебе и UKR MEDIA.
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Самарский Валера
Самарский Валера
завидовать и откровенно подлизывать больным астматикам и психически ненормальным просто холопское поведение.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Пятое место это конечно провал в отличии от 21-го и 43-го места героически завоеванных украинцами!
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