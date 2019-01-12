Российский допингист ''застрелился'' на Кубке мира по биатлону

Россиянин Александр Логинов, который первым стартовал в гонке преследования Кубка мира в немецком Оберхофе, не сумел побороться за медали.

Отбывший дисквалификацию из-за допинга в 2014 - 2016 годах биатлонист допустил четыре промаха и финишировал 5-м.

Безоговорочную победу в пасьюте завоевал норвежец Йоханнес Тингнес Бе. Борьбу ему навязал легендарный Мартен Фуркад, однако промах на второй стойке отбросил его из пьедестала на четвертое место.

Александр Логинов

"Серебро" гонки преследования на финише вырвал немец Арнд Пайффер, а итальянец Лукас Хофер замкнул тройку лидеров.

Украинские биатлонисты не сумели зацепиться за десятку лучших в пасьюте. Дмитрий Пидручный успешно отстрелялся лежа, однако два промаха на стойке отбросили его на 21-ю позицию. Сергей Семенов пришел к финишу 43-м, а Артем Прима, допустив пять промахов, досрочно сошел с дистанции.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный биатлонист Мартен Фуркад назвал позором победу Александра Логинова в мужском спринте. Ранее норвежские биатлонисты негативно высказались о возвращении отбывшего дисквалификацию Александра Логинова в профессиональный спорт.

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