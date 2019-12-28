Знаменитый украинский биатлонист Дмитрий Пидручный выиграл уникальный конкурс стрелков, который прошел в рамках традиционной Рождественской гонки, которая состоялась в Германии.

Наш чемпион мира сперва выиграл мужскую квалификацию, а затем и финал сражения, словно из пулемета расстреляв все мишени на стадионе. Второе место на счету Доротеи Вирер.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пидручный вместе с Анастасией Меркушиной завоевали "серебро" Рождественской гонки-2019, которая прошла в Гельзенкирхене.

Соревнование ознаменовалась двумя яркими падениями биатлонистов сборной России. В сети такое выступление своих спортсменов назвали большим позором.

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