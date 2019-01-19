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''Приплыли'': украинская биатлонистка прокомментировала провал в эстафете на Кубке мира

1.9тЧитать материал на украинском

Украинкая биатлонистка Юлия Журавок высказалась о худшем в истории результате женской сборной Украины в эстафете. Наша команда из-за слабого хода финишировала на 15-м месте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

"Когда я стартовала, то поняла, что вроде и легко, но мышцы пустые и нечем толкаться. А после стойки выхожу и думаю: "Приплыли". Добежала до подъема и так тяжело было, но так старалась. Не знаю, откуда силы взялись хотя бы доехать до финиша. Последний круг очень тяжело мне дался", - цитирует Журавок Tribuna.com.

Юлия Журавок

Юлия Журавок

biathlon.com.uа / Eugen Tarasenko

Новости
Украину сняли с эстафеты Кубка мира по биатлону

Провал в гонке украинская биатлонистка объяснила усталостью и большими нагрузками.

"Думаю, что возможно сказались переезды из Арбера в Рупольдинг. Спортсменам нужно больше спокойствия, а тут недостаточно восстановления и меньше отдыха. Но у нас такой вид спорта, что нужно быть ко всему готовым – если только звонок, то все во благо национальной команды", - высказалась о гонке наша спортсменка.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по биатлону упустила возможность побороться за медали эстафетной гонки на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Наша команда в составе Артема Примы, Сергея Семенова, Артема Тищенко и Дмитрия Пидручного долгое время входила в состав лидирующей группы, однако провал в середине гонки стал приговором для "желто-синих". Украинцы заняли лишь седьмое место.

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Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по биатлону
Персона
Юлия Журавок
Место
ГерманияРупольдинг
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