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12 февраля • обновлено в 14:20
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"Получают медицинскую поддержку": российская чемпионка обвинила звезд биатлона в обмане

1.6т
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Трехкратная олимпийская чемпионка россиянка Анфиса Резцова считает, что норвежские биатлонисты и француз Мартен Фуркад побеждают на соревнованиях благодаря медицинской помощи.

"Мартен Фуркад – великий спортсмен, огромный талант, но все равно какую-то медицинскую поддержку получает. То же самое – норвежцы. Ну не могу поверить, что Тириль Экхофф настолько на голову всех сильнее ходом. Все пять этапов она прет, как ужаленная. Не поверю, что такое возможно без медицинской помощи. Но, как говорится, не пойман – не вор", – цитирует слова Резцовой агентство Eurosport.

Анфиса Резцова

Анфиса Резцова

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Она также поделилась мнением о причинах неудач российских биатлонистов в первой половине сезона.

"На ребят действует допинговый скандал. Это давит им на мозги и сказывается на результатах. Возьмите Сашу Логинова: человек свое наказание отбыл, а ему постоянно напоминают про прошлое. Конечно, это влияет", – добавила она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев не видит у сборной России ни малейших шансов на медали на чемпионате мира, который стартует в Италии 13 февраля.

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Тема
Биатлон
Персона
Мартен Фуркад
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