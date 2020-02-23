Полиция озвучила результаты обысков у сборной России по биатлону

Итальянские полицейские не выявили признаков употребления допинга российскими биатлонистами Александром Логиновым и Евгением Гараничевым. Никаких мер по отношению к ним не планируются.
Дмитрий Губерниев (слева) и Александр Логинов
Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства России в Италии, в распоряжении карабинеров остались личный телефон и ноутбук Логинова, а также телефон его тренера Александра Касперовича, результаты их проверки будут известны позднее.
Сам обыск прошел после заявления представителя Международного союза биатлонистов (IBU) о том, что в номере россиян могут быть материалы, которые указывают на нарушение ими антидопинговых правил, что в Италии является уголовной статьей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Обыски в номерах российских биатлонистов начались 22 февраля в 6 утра по местному времени.
Первопричиной облавы стал запрос от IBU: у Касперовича найдена украинская аккредитация.
Кроме того, Логинов интересовал правоохранителей на фоне допинговой истории в прошлом.
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак опроверг информацию, что Украина выдала в обход закона Касперовичу свою аккредитацию.
Логинов рассказал подробности облавы, заявив, что ему пришлось сидеть в одних трусах
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что итальянская полиция нагрянула в отель к спортсменам РФ из-за поддельной аккредитации тренера Александра Касперовича.
23 февраля Александр Логинов принял решение сняться с масс-старта, отдав свое место украинцу.
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