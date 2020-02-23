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23 февраля • обновлено в 15:39
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/ Новости биатлона

Полиция озвучила результаты обысков у сборной России по биатлону

4.7т
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Итальянские полицейские не выявили признаков употребления допинга российскими биатлонистами Александром Логиновым и Евгением Гараничевым. Никаких мер по отношению к ним не планируются.

Дмитрий Губерниев (слева) и Александр Логинов

Дмитрий Губерниев (слева) и Александр Логинов

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства России в Италии, в распоряжении карабинеров остались личный телефон и ноутбук Логинова, а также телефон его тренера Александра Касперовича, результаты их проверки будут известны позднее.

Сам обыск прошел после заявления представителя Международного союза биатлонистов (IBU) о том, что в номере россиян могут быть материалы, которые указывают на нарушение ими антидопинговых правил, что в Италии является уголовной статьей.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Выявление признаков употребления допинга спорцменами входит в компетенцию итальянской полиции?
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1
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
А внутри этих росейских нapкомaнов искали?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
А внутри этих росейских наркоманов искали?
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