Полиция озвучила результаты обысков у сборной России по биатлону

Итальянские полицейские не выявили признаков употребления допинга российскими биатлонистами Александром Логиновым и Евгением Гараничевым. Никаких мер по отношению к ним не планируются.

Дмитрий Губерниев (слева) и Александр Логинов

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства России в Италии, в распоряжении карабинеров остались личный телефон и ноутбук Логинова, а также телефон его тренера Александра Касперовича, результаты их проверки будут известны позднее.

Сам обыск прошел после заявления представителя Международного союза биатлонистов (IBU) о том, что в номере россиян могут быть материалы, которые указывают на нарушение ими антидопинговых правил, что в Италии является уголовной статьей.

Новости Пидгрушную наказали на чемпионате мира по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL:

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!