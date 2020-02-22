Облава на сборную России на ЧМ по биатлону: Брынзак ответил про "вину Украины"

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак опроверг информацию, что Украина выдала в обход закона тренеру сборной РФ Александру Касперовичу свою аккредитацию на чемпионат мира.

Владимир Брынзак ФБУ

"Информация о том, что украинская делегация выдала аккредитацию по своей квоте тренеру Александру Касперовичу, не соответствует действительности. Он не жил по украинской аккредитации в Антхольце, но в день гонок преследования попросил аккредитационную карту у одного из членов нашей делегации и с этой картой попал на трассу, чтобы подсказывать информацию своему спортсмену", - цитирует Брынзака biathlon.com.ua

По словам главы ФБУ нарушение было замечено спортивным директором IBU, который связался с нами с требованием сдать аккредитацию для ее аннулирования.

"Это требование мы выполнили и предоставили объяснения IBU. Вчера же эта аккредитация нам была выдана снова и ею пользуется наш представитель. Ни полиция, ни кто-либо другой не изымал украинскую аккредитацию у тренера Касперовича. После установления фактов и наших пояснений, других вопросов или претензий со стороны IBU к нам не было", – подытожил Брынзак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 22 февраля, в итальянском отеле, где проживает сборная России по биатлону местная полиция провела обыски. Одной из причин стала украинская аккредитация Александра Касперовича.

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