Не сборная Украины: Джима приняла радикальное решение перед началом сезона

Украинская биатлонистка Юлия Джима провела первый тренировочный сбор в австрийском Обертиллахе вместе со сборной Словении, которую тренирует экс-наставник сборной Украины Урош Велепец.

Отметим, что после практически провального прошлого сезона украинка заявляла, что ей нужно разобраться со своим здоровьем, все проанализировать, после чего она примет решение о дальнейшем продолжении карьеры. В итоге украинка Джима выразила желание тренироваться под руководством словенца Велепца, возглавляющего украинскую команду предыдущие три года.

Юлия Джима biathlon.com.ua

"Джима уже провела первый сбор со словенской командой под руководством Уроша Велепца. Ей организовали подготовку, все согласовали. Она у нас появится непосредственно на чемпионате Украины в сентябре. Там мы как раз будем принимать решение касательно формирования сборной на этапы Кубка мира", - рассказал старший тренер сборной Украины Валерий Лесников, сообщает Xsport.

Следует отметить, что женская сборная Украины в отсутствие Джимы завершила тренировочный сбор в Эстонии.

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