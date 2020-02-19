На чемпионате мира по биатлону едва не застрелили человека

На чемпионате мира по биатлону в Антхольце произошла чрезвычайная ситуация. Во время женской гонки на стрельбище возле мишеней был замечен неизвестный человек, оказавшийся на линии огня.

Как сообщает NRK, тренеры сборной Норвегии заметили человека, который нарушил правила безопасности и находился в опасной близости от мишеней. Наставники норвежской сборной попытались до него докричаться, однако человек не отреагировал, продолжив подниматься на холм.

На чемпионате мира по биатлону произошло ЧП

"Есть правила безопасности на стрельбище, которые говорят, что там никого не должно быть. Это очень опасно. Он может действительно пострадать. А вы можете представить, каково это будет для стрелка? Это будет ужасно. Когда кто-то проходит за мишенями, это начинает беспокоить спортсменов, потому что они думают о безопасности", – оценил ситуацию тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе.

На незнакомца за стрелковыми установками действительно обратили внимание не только тренеры, но и биатлонистки, которые в это время оказались на рубеже.

"Я как раз собиралась стрелять, когда это случилось. Конечно, такое случается очень редко, чтобы выстрел прошел так далеко от мишени, но это то, что не должно произойти. На табличке совершенно ясно написано, что там находиться нельзя", – сказала член сборной Норвегии Ингрид Тандревольд.

Позже стало известно, как неизвестный оказался в опасной зоне. Оказалось, что в тот момент, когда человек проигнорировал запретительные знаки и прошел за стрелковые установки, ответственный за этот участок охранник отсутствовал на своем посту.

Как сообщал OBOZREVATEL, победительницей женской индивидуальной гонки стала итальянка Доротея Вирер. Лучший результат среди украинок показала Анастасия Меркушина.

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