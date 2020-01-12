Пидручный совершил настоящий подвиг в масс-старте Кубка мира по биатлону

На 4-м этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершилась гонка с массовым стартом среди мужчин на 15 км.
Лучшим из представителей сборной Украины стал Дмитрий Пидручный, который занял 15-е место. Наш соотечественник неудачно начал гонку, допустив два промаха на первом и по одному промаху на втором и третьем огневых рубежах.
Однако на концовку масс-старта Дима сумел собраться, и по мнению комментатора Евроспорта Сергея Курдюкова совершить настоящий подвиг, финишировав в топ-15.
Еще один украинец Артем Прима завершил сражение на 24-й позиции.
Как сообщал OBOZREVATEL, Пидручный пропускал спринтерскую гонку по уважительной причине. Его партнеры по команде финишировали за пределами топ-15.
Отметим, что мужская эстафета завершилась победой Норвегии. Сборная Украины замкнула первую десятку.
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